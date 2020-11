I lavori per la messa in sicurezza di una porzione di marciapiede in via Garibaldi comporteranno per venerdì 6 novembre, dalle 7 alle 18, il divieto di transito ai pedoni nel tratto evidenziato dalla segnaletica posizionata in loco.

Per quanto riguarda la viabilità, in ambo i lati di via Garibaldi corrispondenti al tratto che va dalla piazzetta Giorgio Gaber al civico 145 scatterà il divieto di sosta con rimozione mentre la carreggiata subirà un restringimento.