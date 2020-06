Arezzo Multiservizi: riaperte le domande per l’assunzione a tempo indeterminato di un Responsabile tecnico

La società Arezzo Multiservizi ha indetto una selezione pubblica, per titoli, curriculum e prove d’esame, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale a cui affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento in materia di appalti (RUP). A differenza di quanto precedentemente comunicato, il termine di presentazione delle domande è stato spostato da lunedì 13 luglio a martedì 28 luglio 2020. In questo modo si consente la partecipazione anche tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di titolo di soggiorno che consenta l’accesso al lavoro. Le richieste di chiarimenti inerenti al bando dovranno essere formulate al responsabile del procedimento esclusivamente tramite mail all’indirizzo [email protected] oppure tramite pec all’indirizzo [email protected]. Anche in questo caso i termini per la presentazione di dubbi e per le risposte sono stati posticipati e andranno a scadere, rispettivamente, il 14 Luglio 2020 ed il 21 Luglio 2020.

Per maggiore chiarezza e facilità di consultazione, nell’avviso rettificato e pubblicato sul sito istituzionale http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/, le modifiche apportate sono in colore giallo. Il modello di domanda di partecipazione, rimane invariato.

Nel portale di Arezzo Multiservizi sono elencati, nel dettaglio, i requisiti per l’ammissione, le cause di esclusione, la composizione della commissione giudicatrice e il diario delle prove. Sono inoltre specificati la procedura di selezione, l’assegnazione dei punteggi, le modalità di assunzione, il trattamento economico, mansioni e orari di lavoro.

La selezione avverrà attraverso una prova scritta, un colloquio individuale e le valutazioni dei titoli di studio, del curriculum e della precedente esperienza lavorativa.