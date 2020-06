Sei Toscana informa che il punto informativo di Arezzo, presso la Casa dell’Energia in via Leone Leoni 1, è riaperto al pubblico nei consueti orari: lunedì dalle 14 alle 18, mercoledì dalle 9 alle 13 e venerdì dalle 14 alle 18.

Allo sportello è possibile, per le utenze del centro storico, ritirare i sacchi del porta a porta, mentre la consegna dei sacchi per i residenti delle zone fuori centro storico viene effettuata presso la sede comunale in Via Tagliamento con le consuete modalità.