Arezzo sconfitta amara, gioca bene ma gli errori sono decisivi a Pesaro (3-2)

VIS PESARO (4-3-3): Bastianello; Nava, Gennari, Farabegoli, Stramaccioni; Tessiore, Gelonese, Di Paola; De Feo, Cannavò, D’Eramo. All. Di Donato

AREZZO (4-2-3-1): Sala; Luciani, Kodr, Borghini, Benucci; Arini, Di Paolantonio; Belloni, Cutolo, Sussi; Zuppel. All. Camplone

Marcatori: 14′ D’Eramo, 20′ Belloni, 50′ Belloni, 54′ De Feo, 63′ Di Paola

Non basta una buona partita in trasferta, non basta andare in svantaggio per poi ribaltare il risultato, alla fine l’Arezzo esce sconfitto anche da Pesaro. Un Arezzo che dopo lo svantaggio iniziale recupera e gioca a tratti è padrone del campo. Quando però le stagioni non sono sotto una buona stella basta un piccolo errore per essere condannato. Alla fine è successo proprio questo, una ingenuità difensiva regala un rigore alla Vis Pesaro quando la squadra amaranto era in vantaggio e poco prima aveva rischiato di andare avanti di due reti.

Peccato l’Arezzo oggi ha giocato bene, con carattere, mostrando per gran parte della partita di essere padrone del campo e del gioco. Come accade da inizio stagione errori e ingenuità lo condannano severamente oggi nel campo di Pesaro. Prima della pausa resta la partita di mercoledì per fare punti e muovere la classifica.

LA PARTITA

L’Arezzo parte bene con Cutolo al tiro dopo soli due minuti. Le due squadre si studiano con gli ospiti che muovono meglio la palla.

Vis Pesaro in vantaggio. Al minuto 14 è la formazione di casa ad andare in vantaggio con la rete di D’Eramo che raccoglie in area un cross dalla destra di Cannavò facile la battuta davanti a Sala.

Pareggio di Belloni. Il vantaggio della Vis pesaro dura sei minuti, al 20′ l’Arezzo ristabilisce la parità, è Belloni l’autore della rete amaranto ma bravo è stato Cutolo che sulla sinistra entra in area e fa partire un diagonale respinto da Bastianello che non trattiene, per Belloni è un gioco da ragazzi mandare la palla in porta.

Occasione Arezzo. Al 29′ Cutolo fallisce il tocco per la rete del vantaggio provando a superare l’estremo difensore amaranto senza riuscire. Grandissima l’occasione per il capitano. Un minuto dopo è Borghini che di testa colpisce il palo e su respinta la prende Arini ma la palla termina sulla traversa. Arezzo sfortunatissimo in questa occasione dove meritava il vantaggio.

L’Arezzo dopo il pareggio gioca bene e si rende pericoloso nell’area dei bianco rossi. Il gioco è costantemente nei piedi dei giocatori di Camplone. Si fa viva la Vis Pesaro al 40′ su calcio d’angolo ma Sala controlla. Al 44′ ancora Arezzo che va al tiro dal limite con Di Paolantonio ma la palla va alta sulla traversa.

Al termine dalla prima parte della partita l’Arezzo meritava sicuramente qualcosa di più.

Parte il secondo tempo e l’Arezzo va in vantaggio. Dopo 5′ l’Arezzo si porta in vantaggio con Belloni. Colpevole il portiere Bastianello che si fa sorprendere da un tiro cross di Belloni dalla sinistra da oltre 20 metri con la palla che si insacca all’angolino basso alla destra del portiere.

Al 54′ rigore Pesaro. De Feo dal dischetto pareggia le reti. Pessimo intervento di Borghini in area di rigore che con l’avversario spalle alla porta viene strattonato dal difensore amaranto e l’arbitro concede il penalty. Ingenuità che costa cara alla squadra di Camplone.

Vantaggio Pesaro. Uno due e la formazione di casa al 63′ si porta in vantaggio con Di Paola che raccoglie una palla messa in mezzo da Nava. Quando la partita sembrava andare su binari favorevoli all’Arezzo la Vis Pesaro colpisce grazie a concessioni della difesa amaranto che potevano benissimo essere evitate.

Al 72′ Arezzo vicino al pareggio con Arini palla in angolo. Zuppel va via entra in area e sulla ribattuta Arini colpisce benissimo ma la palla non entra. Minuto 80′ l’Arezzo reclama un rigore per un fallo ai danni di Cerci quando stava per colpire la palla ma l’arbitro lascia proseguire. Ultimo arrembaggio finale ma la squadra amaranto non riesce a ristabilire la parità.

di Paolo Nocentini

Il Tabellino

VIS PESARO – AREZZO 3 – 2 (Primo tempo 1 – 1)

Marcatori: 14′ D’Eramo, 20′ Belloni, 50′ Belloni, 54′ De Feo, 63′ Di Paola

VIS PESARO (4-3-3): 12 Bastianello; 17 Nava (73′ 15 Giraudo), 21 Gennari, 28 Farabegoli, 3 Stramaccioni (56′ 29 Brignani); 18 Tessiore, 4 Gelonese, 32 Di Paola; 23 De Feo (73′ 27 Ejjaki), 20 Cannavò, 26 D’Eramo (56′ 30 Bismark). A disposizione: 22 Bianchini, 2 Eleuteri, 6 Pezzi, 7 Marchi, 10 Lazzari, 11 Pinnatteri, 13 lelj, 16 Galeazzi, 19 Blue Mamona. All. Daniele Di Donato

AREZZO (4-2-3-1): 1 Sala; 16 Luciani, 29 Kodr, 5 Borghini, 21 Benucci (88′ 20 Bortoletti); 34 Arini, 31 Di Paolantonio; 7 Belloni (74′ 17 Di Nardo), 10 Cutolo, 25 Sussi (67′ 11 Cerci); 32 Zuppel. A disposizione: 22 Loliva, 3 Baldan, 6 Soumah, 8 Foglia, 14 Aly, 15 Maggioni, 27 Merola, 30 Gagliardotto. All. Andrea Camplone

Arbitro: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna

Assistenti: Stefano Camilli di Foligno, Andrea Cravotta di Città di Castello

Quarto ufficiale: Davide Giacometti di Gubbio

Note:

Ammoniti: 29′ Belloni, 29′ Stramaccioni, 71′ Zuppel, 89′ Cannavò, 89′ Cerci

Recupero: pt. 0, st. 5′

Campionato serie C 2020/2021

16^ giornata

Sabato 19 dicembre 2020

