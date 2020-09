“Arezzo Selezione Vintage” torna con una nuova edizione

Dopo il successo delle cinque edizioni di Febbraio e Luglio 2018, Gennaio, Maggio ed Ottobre 2019, il sesto appuntamento di Arezzo Selezione Vintage torna nelle sale dello storico Palazzo di Fraternita , che affaccia nella centralissima piazza Grande e nel Chiostro della Biblioteca Comunale , via dei Pileati n.8. La manifestazione fieristica dedicata al vintage aprirà le porte a curiosi ed appassionati il 2, 3 e 4 Ottobre 2020, nel contesto della Fiera antiquaria, ed accoglierà circa 20 selezionati espositori di abbigliamento ed accessori d’epoca, provenienti da tutta Italia.

Dato il momento storico, si tratta di un’edizione particolare, sia dal punto di vista emotivo che organizzativo, nella quale saranno garantite tutte le norme anti-covid opportune.

“Arezzo Selezione Vintage” torna insieme a “Vintage Free” con un doppio appuntamento:

Arezzo Selezione Vintage, nelle ampie sale del Palazzo di Fraternita che ospiteranno operatori che si dedicano alla “ricerca” e “selezione” nel settore del vintage, collezionismo di oggetti e/o abbigliamento vintage e accessori a partire dagli anni 50’-60’-70’-80’ fino ai giorni nostri.

Vintage Free, nel chiostro della Biblioteca di Arezzo, accanto alla piazza, in via dei Pileati. Ospiterà, nel suo giardino all’aperto, operatori del settore del vintage a “stile libero”, all’usato, al second life, alla jeanseria, al remake, al modernariato.

La manifestazione, realizzata dal Consorzio Arezzo Fashion in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fiera Antiquaria e con il supporto della Fraternita dei Laici e della Fondazione InTour, con il contributo di Banca Generali private e SUGAR, è stata appositamente pensata per festeggiare il 50° anniversario della storica fiera; un evento che vuole suscitare grande interesse in tutto il territorio nei tre giorni di manifestazione e regalare un’esperienza di shopping diverso dall’ordinario e di assoluta qualità.



Lo spirito della fiera è quello di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale nello stile e nei ricordi, dar loro la possibilità di immergersi nella “storia”, affinché il passato diventi fonte d’ispirazione per il presente ed il futuro.

Il forte coinvolgimento del pubblico verso il Vintage ha creato un nuovo linguaggio commerciale e la conseguente nascita di negozi altamente specializzati.

Per questo Arezzo Selezione Vintage si propone di portare in città i big del settore. Alla manifestazione parteciperanno espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, come Laura Vintage (Firenze), Monica Bigoni Vintage (Arezzo), Donatella Salimbeni (Arezzo), Anna Fabbri (Arezzo), Dress Up Second hand store (Prato), Laura Lazzeri (Arezzo), Alessandro Giglioli (Firenze), Barbara Vintage (Bibbiena), Elisabetta Vintage (Arezzo), LabLure (Arezzo), Giulio Zacchei (Firenze), Tracey Attolico (Pistoia), Basilicata Vintage Store (Potenza), Pia Balli (Prato), Franca Rossi (Arezzo), Consuelo Frusciante (Cortona), Lorella Faralli (Torrita di Siena), Donatella Capanni (Arezzo), Righe à Pois Vintage Store (Firenze).

APERTURA 2 OTTOBRE ORE 14,00

PALAZZO DI FRATERNITA

Piazza Grande, Arezzo

CHIOSTRO DELLA BIBLIOTECA

Via dei Pileati n. 8

2-3-4 OTTOBRE 2020

ORARIO APERTURA 9.00-19.30

INGRESSO LIBERO