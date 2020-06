Arrestati due trafficanti di droga cinesi, dalla Polizia di Stato, in A1 con 118 grammi di anfetamine

La Polizia Stradale di Arezzo, durante la tarda sera di ieri, in autostrada del sole ha intercettato ed arrestato due cinesi, entrambi incensurati, trovati in possesso di 118 grammi di anfetamine. Erano circa le 21.45 quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle, ha fermato per un controllo una Volkswagen Tiguan, munita di targa italiana, che viaggiava in direzione nord con a bordo i due cittadini cinesi, entrambi residenti in provincia di Lecce e 40enni.

Vista la sospetta condotta di guida del conducente dell’auto, che aveva vistosamente rallentato alla vista della pattuglia, e l’atteggiamento tenuto dai due nel corso del controllo, scattava una perquisizione nei loro confronti. Dalla perquisizione sono spuntati, occultati sotto il sedile del conducente, all’interno di una busta di cellophane, della sostanza vegetale verde che, successivamente analizzata dal locale Gabinetto della Polizia Scientifica, è risultata appartenente alla famiglia delle anfetamine.

La droga rinvenuta, è risultata una novità anche per gli investigatori della Polizia Stradale, oramai degli esperti del settore, visto che di tale tipologia non ne avevano mai vista e pertanto sono stati avviati degli accertamenti per verificarne la provenienza, la diffusione sul mercato e le modalità di consumo anche al fine di poterne contrastare, in futuro, una potenziale maggior diffusione di una droga che, si ritiene, possa essere conosciuta perlopiù all’interno della comunità cinese. I due venivano arrestati ed accompagnati al carcere di Sollicciano a Firenze, mentre l’auto e la droga venivano sequestrati per la successiva confisca.