Arriva il bonus “conciliazione” per le famiglie

Di seguito il link attraverso cui si può accedere per richiederlo

Il sostegno che l’amministrazione eroga alle famiglie per le spese, da ottobre a dicembre e comunque non superiori a 600 euro, per l’attività di cura dei figli sulla base media del tempo che gli stessi sarebbero potuti rimanere a scuola durante il servizio pre/post scuola.

https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SC_BONCONC

I genitori devono essere residenti nel Comune di Arezzo mentre i bambini frequentare i nidi, le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Comunali, statali o private. Isee in corso di validità non superiore a 20.000 euro.

Inoltre, entrambi i genitori devono svolgere dal lunedì al venerdì attività lavorativa nelle ore di pre/post scuola dei figli, uno o entrambi i genitori non devono essere in smart working e non devono essere presenti figure parentali che possano prendersi cura dei piccoli.

L’accoglimento della domanda verrà comunicata per mail. Per la successiva erogazione del contributo le famiglie dovranno inviare entro mercoledì 23 dicembre a [email protected] un’unica rendicontazione con il dettaglio della spesa sostenuta. A titolo esemplificativo: il contratto/ricevuta con un privato o un’associazione.