Arriva Instagram Reels

Oggi presentiamo Instagram Reels: un nuovo modo per creare e scoprire video brevi e divertenti su Instagram.

Con Reels puoi creare video divertenti da condividere con i tuoi amici o con chiunque su Instagram. Registra e modifica video multi-clip di 15 secondi con audio, effetti e nuovi strumenti creativi.

Puoi condividere i reel con i tuoi follower sul Feed o, se il tuo account è pubblico, renderli disponibili all’intera community Instagram grazie a un nuovo spazio dedicato all’interno della sezione Esplora. Reels in Esplora offre a chiunque la possibilità di diventare un creator su Instagram e raggiungere un nuovo pubblico su un palcoscenico globale.

Come funziona

Creare i reel

Seleziona Reels nella parte inferiore della fotocamera Instagram. Sulla parte sinistra dello schermo, vedrai una serie di strumenti creativi che ti aiuteranno a creare il tuo reel, tra cui:

Audio: cerca una canzone dalla libreria musicale di Instagram. Puoi anche utilizzare un tuo audio originale. Quando condividi un reel con l’audio originale, il tuo audio sarà attribuito al tuo profilo e, se hai un account pubblico, le persone potranno realizzare nuovi reel proprio con il tuo audio, selezionando “Usa Audio” direttamente dal tuo reel.

Effetti di Realtà Aumentata: Seleziona uno dei tanti effetti dalla nostra libreria, realizzati da Instagram e da creators in tutto il mondo, per registrare più videoclip con effetti diversi.

Cronometro e conto alla rovescia: Imposta il timer per registrare le tue clip a mani libere. Una volta premuto il tasto registra, apparirà un conto alla rovescia 3-2-1, che segnalerà l’inizio effettivo della registrazione per il tempo selezionato.

Allinea: è possibile allineare i soggetti dal video precedente prima di registrare quello successivo, questo permette di effettuare transizioni fluide, utili ad esempio per il cambio di abbigliamento o l’aggiunta di nuovi amici nel reel.

Velocità: Puoi scegliere di accelerare o rallentare una parte del video o dell’audio selezionati, per tenere il ritmo o fare video a rallentatore.

I reel possono essere registrati in una serie di clip (una alla volta), tutti in una volta, oppure utilizzando i video dalla tua galleria. Per registrare il primo clip, basta cliccare e tenere premuto il pulsante di registrazione. Nella parte superiore dello schermo noterai un indicatore di avanzamento durante tutto il periodo della registrazione. Per terminare i video, dovrai semplicemente interrompere la registrazione.

Condividere i reel

Con Reels, puoi condividere contenuti con i tuoi follower e farti scoprire dalla ricca e vastissima community di Instagram su Esplora.

Se hai un Profilo Pubblico: Puoi condividere il tuo reel in un apposito spazio all’interno di Esplora, dove avrai la possibilità di essere visto e scoperto dalla grande community di Instagram. Puoi anche condividere con i tuoi follower i reel che realizzi postandoli direttamente nel tuo Feed. Quando condividi i reel con determinate canzoni, hashtag o effetti, il tuo reel potrebbe anche apparire su pagine dedicate ogni volta che qualcuno clicca su quella canzone, hashtag o effetto.

Se hai un Profilo Privato: Reels segue le tue impostazioni di privacy di Instagram. Puoi condividere sul Feed in modo che solo i tuoi follower possano vedere il tuo reel. Le persone non potranno utilizzare l’audio originale dei tuoi reel e non potranno condividerli con altri che non ti seguono.

Una volta che il tuo reel è pronto, passa alla schermata di condivisione dove potrai salvare una bozza del tuo reel, cambiare l’immagine di copertina, aggiungere una didascalia, gli hashtag e taggare i tuoi amici. Dopo averlo condiviso, il reel comparirà su una sezione Reels separata all’interno del tuo profilo, dove le persone potranno trovare tutti i reel che hai condiviso. Se lo condividerai anche sul Feed, il reel apparirà anche sulla griglia del tuo profilo principale, ma potrai sempre rimuoverlo.

Sia che tu abbia un account pubblico o uno privato, potrai condividere i tuoi reel nelle Storie, con i tuoi amici più stretti o in un messaggio diretto. Se fai così, il tuo reel si comporterà come una normale Storia: non sarà condiviso su Reels in Esplora, non apparirà sul tuo profilo e scomparirà dopo 24 ore.

Guardare i reel

I reel presenti su Esplora mostrano il meglio delle tendenze su Instagram. Potrai scoprire una selezione di reel divertenti realizzati dagli utenti di Instagram in un feed verticale personalizzato per te. Se ami un reel, potrai facilmente mettere mi piace, commentarlo o condividerlo con i tuoi amici.

Vedrai anche comparire alcuni reel con un’etichetta che li mette in evidenza. Se il tuo reel è pubblicato su Esplora, riceverai una notifica. I reel con l’etichetta rappresentano una selezione di reel pubblici scelti da Instagram per permetterti di scoprire contenuti originali che ci auguriamo possano divertirti e ispirarti.

Reels offre alle persone nuovi modi per esprimersi, scoprire nuove cose di cui innamorarsi su Instagram e aiuta chiunque abbia l’ambizione di diventare un creator a conquistare la scena.

Per ulteriori informazioni su Reels, visita il nostro Centro di assistenza