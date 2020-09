Asd Terranuova Traiana e il progetto di affiliazione al Modena F.C.

Grande novità in casa Asd Terranuova Traiana. Il club piazza generale Felice Coralli svela ufficialmente la nuova collaborazione con il Modena Football Club 2018, la cui prima squadra milita nel girone B del campionato nazionale di Lega Pro, comunemente conosciuto come serie C.

Il progetto di affiliazione si basa su tre pilastri essenziali: formazione per tecnici e dirigenti, scouting (valutazione tecnica dei ragazzi in età di agonistica) ed eventi. Fiore all’occhiello la Coppa Modena Football Club 2021, una manifestazione non solo sportiva ma un vero e proprio evento per vivere non solo l’aspetto calcistico ma anche ludico e fidelizzativo.

Un progetto che, attraverso l’affiliazione con il Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play, vuole diffondere valori quali il rispetto, l’educazione, l’integrazione e l’inclusione sociale, valori essenziali nello sport quanto nella vita. Il modello di affiliazione del Modena FC, rivolgendosi a piccoli e giovani atleti, ha l’obbligo e la determinazione di contribuire alla diffusione di una giusta ed equilibrata mentalità sportiva. Nell’ambito della partnership verrà istituto il Premio Fair Play per quelle società affiliate che si distingueranno per disciplina e sociale.

Ad oggi il progetto di affiliazione Modena F.C. struttura Italia ed estero ha raggiunto le 70 società. Numeri importanti per il club canarino che ha come missione la valorizzazione dell’attività di base e dei settori giovanili agonistici. Il coinvolgimento di club italiani e stranieri ha l’obiettivo di esportare la metodologia modenese sia da un punto di vista tecnico e sportivo sia dal punto di vista commerciale, valorizzando il brand in termini di riconoscibilità ed ampliamento del bacino d’utenza.

Il Responsabile del Settore Giovanile biancorosso Andrea Attili si è detto orgoglioso di questo primo passo che apporterà al progetto del Terranuova Traiana benefici e soddisfazioni, dando nuove possibilità a tutti i tesserati e allo staff tecnico valdarnese. Durante l’arco della stagione ci saranno numerose occasioni per visionare i ragazzi biancorossi, per organizzare lezioni per gli istruttori terranuovesi e per studiare eventi in collaborazione con il club emiliano. Con l’obiettivo a medio termine di realizzare basi solide per un futuro che possa permettere al nostro club di costruire giocatori in casa e, con il tempo, di riuscire ad autosostenersi.

Sarà una grande possibilità per tutto l’ambiente. Una bellissima stagione agonistica insieme al Modena F.C.2018!