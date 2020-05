Asili Nido Comunali di San Giovanni Valdarno, dal 30 maggio aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021

Prendono il via le iscrizioni ai servizi educativi alla prima infanzia per l’anno educativo 2020-2021, per gli asili nido quindi “il Marzocchino” e “lo Scheggia”.

Quest’anno ci sono alcune novità, alcune dovute all’emergenza sanitaria in corso e altre relative ai cambiamenti di struttura degli asili. Nello specifico, si ricorda che l’asilo nido “Il Marzocchino” è situato in Via San Lorenzo, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori che saranno eseguiti nei prossimi mesi per adeguare la struttura ad accogliere i bambini, a partire dal prossimo settembre.

Si specifica inoltre che per l’anno educativo 2020-2021, presso l’asilo nido “il Marzocchino” di via San Lorenzo verranno accolte solamente le domande per concorrere alla formulazione della graduatoria per la sezione dei bambini/e “piccoli” (3-12 mesi) e le domande dei bambini già iscritti/frequentanti l’anno educativo in corso per l’accesso alla sezione medio/grandi.

Presso l’asilo nido lo Scheggia di via Peruzzi 19 verranno accolte, come per gli anni precedenti, le domande per la formulazione della graduatoria per le sezioni di bambini/e medio/grandi (12-36 mesi); la domanda potrà essere presentata dai genitori dei bambini/e che abbiano compiuto i 12 mesi di vita entro il 31.08.2020 e dai genitori dei bambini già iscritti/frequentanti l’anno educativo in corso per l’accesso alla sezione medio/grandi.

Sarà possibile presentare domanda per l’iscrizione a partire dal 30 maggio 2020 ed entro e non oltre il 27 giugno 2020. Si precisa che le domande dovranno essere presentate perentoriamente entro i termini stabiliti, pena l’esclusione della graduatoria.

La modulistica da compilare per richiedere l’iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di San Giovanni Valdarno, e le domande dovranno essere consegnate in uno dei seguenti modi:

presso il Punto Amico (Front Office) in Via Rosai n. 1, nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 18:30, preferibilmente su appuntamento da richiedere ai numeri telefonici 055/91261, 9126320, 9126214, 9126257, 9126332, 9126321

trasmesse a mezzo pecall'indirizzo [email protected] (vanno inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata), unitamente alle copie dei documenti di identità dei richiedenti.

Una volta completata l’istruttoria delle domande, verrà redatta una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, la quale diverrà definitiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

La suddetta graduatoria redatta in base ai criteri disposti dalla G.M. n.100/2010 e ai posti disponibili nei servizi, nonché determinati dal Regolamento Regionale in materia di servizi educativi alla prima infanzia 41r/2013, potrà essere rivista e/o subire delle modifiche rispetto ai posti assegnati presso i due asili nido Comunali, alla luce delle indicazioni che verranno emanate dal Governo e dalla Regione Toscana, a seguito delle problematiche derivanti dalla pandemia da COVID-19, circa la ripresa del nuovo anno educativo.

Si precisa infatti che ad oggi non sono ancora state comunicate agli Enti indicazioni definite riguardanti la gestione dell’attività dei servizi della prima infanzia relativi all’inizio del nuovo anno scolastico.

Per informazioni tel. 055-9126282 e-mail: [email protected]