Assemblea generale straordinaria della Misericordia di Arezzo

L’Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo annuncia l’Assemblea Generale Straordinaria. Convocata presso la chiesa di Badia, in Arezzo, per venerdì 25 settembre h 07:30 (in 1^ convocazione) e per sabato 26 settembre h 10:00 (in 2^ convocazione).