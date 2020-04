Associazione Socialismo XXI – Toscana, 1° Maggio Festa del lavoro e dei lavoratori

“La festa del lavoro, del 1° Maggio, ha un grande significato e un valore storico, che nasce dalle lotte e dalla determinazione dei lavoratori e dall’impegno dei movimenti sindacali, per l’avanzamento sociale ed economico e l’affermazione dei diritti nei luoghi di lavoro, per la riduzione dell’orario di lavoro e la sicurezza sociale.

La festa del lavoro nasce quindi con l’intento di ricordare le grandi battaglie sostenute dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali per il progresso sociale della classe lavoratrice.

Il 1° Maggio del 2020 cade in un momento di grande sofferenza per il mondo del lavoro, a causa di una violenta pandemia virale, contro la quale il mondo intero sta duramente combattendo, con le armi del distanziamento sociale e del lockdown, con la conseguente messa in quarantena dei lavoratori.

Settori produttivi importanti, dal manifatturiero ai servizi, dal commercio ai trasporti, dal turismo alle costruzioni, hanno dovuto cessare ogni attività e quindi sospendere o licenziare milioni di lavoratori.

Per questo non possiamo parlare di festa del 1° Maggio, ma solo di speranza, perché presto, molto presto, il ciclo della produzione possa riprendere il suo ritmo e i lavoratori occupare le proprie postazioni di lavoro, mantenendo viva nella memoria la gloriosa storia del 1° Maggio, unendo simbolicamente il pensiero di tutti i lavoratori, come una ricorrenza ravvivante il sentimento di fiducia per il prossimo appuntamento storico di un 1° Maggio di festa. ”

V I V A I L 1° MAGGIO