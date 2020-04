Attività di sostegno: oltre duecento insegnanti hanno conseguito la specializzazione in video-conferenza e diretta streaming

Per oltre duecento insegnanti della scuola si sono svolti nei giorni scorsi in video-conferenza e diretta streaming gli esami finali del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità, frequentato presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Siena, con sede ad Arezzo.

Sono stati 208 i candidati e le candidate, collegati da tutte le città toscane, dall’Emilia Romagna, dal Lazio, dalla Campania e dalla Sicilia, che hanno pertanto potuto, con questa modalità telematica, concludere un percorso di formazione durato oltre un anno, conseguendo un titolo importante per la loro futura carriera.

La Commissione, costituita da tre docenti del Dipartimento di Scienze della formazione dell’Ateneo, Alessandra Romano (presidente), Carlo Orefice e Laura Occhini, e da due dirigenti nominati dall’Ufficio scolastico regionale, Luca Salvini e Pierpaolo Infante, si riunirà nuovamente online l’8 e il 9 maggio per esaminare altri 40 candidati, che si collegheranno sempre dalle loro abitazioni.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato la professoressa Alessandra Romano – perché in queste settimane di emergenza, grazie all’impegno congiunto del Coordinamento del corso, dell’ufficio per la Formazione degli insegnanti di Ateneo e dell’ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale di Arezzo, è stato possibile confermare le date degli esami finali concordate con l’Ufficio Scolastico Regionale”.