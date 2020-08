Attività turistiche e culturali, bando del comune di Cortona

C’è tempo fino al 16 agosto per rispondere al bando, pubblicato dal comune di Cortona, per l’utilizzo gratuito e temporaneo, per tre mesi, di un locale di sua proprietà, in via Severini, da utilizzare come luogo di erogazione di servizi con finalità turistiche e culturali.

E’ l’obiettivo di una recente delibera emanata dalla giunta comunale. Nelle intenzioni dell’amministrazione, il locale, comprensivo di un piccolo spazio esterno, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento di attività a scopo ricettivo, come noleggio, di biciclette, monopattini, attrezzature per il turismo, attività promozionali, servizi al turismo e culturali.

L’assegnazione avrà la durata di tre mesi, e il comune si riserva la facoltà di prolungare la concessione del servizio per ulteriori tre mesi.

La delibera si inserisce in un’ampia serie di iniziative, promosse dall’attuale amministrazione, per sostenere il settore turistico e ricettivo dopo la fase più restrittiva dell’emergenza sanitaria.