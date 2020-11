L’ auto è finita contro un muretto e, per la violenza della scontro, si è ribaltata. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Il conducente, un aretino al 72 anni, è rimasto bloccato dentro il veicolo e per farlo uscire sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Liberato dalla lamiere, è stato trasportato dal 118 al San Donato di Arezzo in codice rosso dove è in osservazione per alcune fratture.

L’incidente questa mattina poco prima delle 12 in via Chiarini ad Arezzo.