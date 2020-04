Avanti Montevarchi: risposta al Presidente del Consiglio di Montevarchi rispetto all’audizione dei vertici della cittadina RSA che risulta colpita da Covid.

In certi momenti affermazioni “strampalate” e provocatorie non meriterebbero neppure una risposta.

Perciò non vorrei dare troppa importanza all’interlocutore né sprecare troppo tempo a spiegare ad un Presidente del Consiglio Comunale come dovrebbe agire nello svolgimento del proprio ruolo Istituzionale. Il tentativo di discreditare le persone, piegare le regole e togliere la parola sono una costante di coloro che non hanno argomenti politici da contrapporre.

Non voglio soffermarmi sulla sterilità delle ricostruzioni fatte perché da un attenta lettura si comprende appieno la sua inerzia e il tentativo di spostare il confronto da un’altra parte Il Presidente del Consiglio, invece di accusare gli altri di ripubblicare in modo strumentale dei post o, peggio, utilizzare la vicenda dei tragici lutti avvenuti nella Comunale Casa di Riposo per attacchi strumentali di tipo politico e morale dovrebbe spiegare non solo a me ma tutta l’opinione pubblica:

“perché di fronte ad una legittima richiesta d’inserimento all’OdG del Consiglio comunale di uno specifico punto, inoltragli il 19 aprile a mezzo PEC risponda dopo una settimana, successivamente ad un sollecito diramato anche a mezzo stampa.”

“perché nell’incontro del 27 aprile – incontro avvenuto dopo la pubblicazione dei post – fissato di corsa dopo le nostre sollecitazione non è venuto con una proposta stringente per effettuare il Consiglio nel modo più opportuno e nei termini prescritti dal Regolamento”

“perché sempre nell’incontro del 27 aprile non ha fatto nessun riferimento a quanto accaduto neanche quando il nostro Capogruppo gli ha dato atto di avere risposto al sollecito quella stessa mattina”

“Con che coraggio il Presidente del Consiglio ipotizzi che nella riunione del 14 aprile ci sia stato un tentativo di procrastinare la data del Consiglio per rinviare il confronto quando la realtà è che fino alla nostra istanza formale nessuno aveva avanzato ufficialmente la proposta di discutere la situazione della Casa di Riposo. E’ bene ricordare che la data del 12 maggio fu scelta perché vi erano solo tre atti amministrativi che ai sensi dei nostri regolamenti non potevano essere discussi il 29 aprile, come richiesto dal Sindaco, perché eravamo fuori dai tempi di deposito.”

Non sono stato io ne la mia parte politica #AvantiMontevarchi, dopo che la Casa di Riposo di Bucine ha subito il primi problemi legati al Covid-19, ad effettuare pubblicamente paragoni ed affermazioni che definirei, come minimo, incaute, la cui approssimazione è stata palesemente confermata dai fatti.

E, parimenti, non mi interessa giudicare i comportamenti della Presidente della Casa di Riposo Luisa Granelli e del CdA nominato dal Sindaco né della Direttrice Flavia Migliorini che, tra le altre cose, era candidata al Consiglio Comunale nella stessa lista del Presidente del Consiglio, ma comprendere, constatare ed appurare le cose da coloro che hanno la massima responsabilità politica e gestionale della Casa di Riposo. A me interessa verificare, visto che si sta parlando di servizi erogati al cittadino direttamente dall’Amministrazione di Montevarchi, cosa sia successo e cosa non ha funzionato perché come Consiglieri Comunali abbiamo l’obbligo si vigilare rispetto alla corretta erogazione dei servizi. Nessun attacco personale mi potrà fermare dal ricercare ciò.



Forse è bene che il Presidente del Consiglio rifletta attentamente sul ruolo che riveste e su quello che scrive. Invece di sprecare il tempo in accuse si preoccupi di far si che gli“accessi agli atti” siano evasi e che per quella data gli atti necessari siano messi a disposizione di tutti i Consiglieri.