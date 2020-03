Avis: “donare sangue è possibile ed adesso ancor più necessario. Ma seguendo precise indicazioni, ecco quali”

Antonio Guida, presidente Avis Arezzo, sottolinea l’importanza di donare sangue, soprattutto in questo particolare frangente di emergenza sanitaria. Un appello arrivato da più parti. Ma la donazione deve essere fatta con responsabilità e andando incontro ad esigenze ben precise.

“E’ un momento senz’altro particolare. In cui le nostre abitudini sono cambiate in maniera radicale, per combattere la diffusione di questo virus. Di sangue continua ad essercene bisogno, anche più di prima. L’aver soggiornato in territori con un’alta diffusione di Coronavirus è uno dei fattori che comporta una sorta di quarantena della donazione. E’ quindi ancor più importante donare, ma va fatto tramite prenotazione.

Quindi chiamando l’associazione e chiedendo la prenotazione. Per donare quando ce ne è effettivamente bisogno e tutelare la nostra salute. Anche al centro trasfusionale c’è un triage esterno e si evitano assembramenti. Di sangue ce ne è bisogno, è assolutamente sicuro ma va fatto rispettando delle regole. Per questo contattate l’associazione che è aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato”.