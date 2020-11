Avviso di asta pubblica per l’alienazione di proprietà del comune di Castiglion Fiorentino

Ancora un’asta pubblica per l’alienazione degli autoveicoli di proprietà del comune di Castiglion Fiorentino. Si tratta di tre autobus, un’autoscala e una autovettura “Berlingo”. Sono ammesse solo offerte in aumento, quindi non sono ammesse offerte alla pari o al ribasso.

Tutte le spese per il trasferimento della proprietà dei beni, nessuna esclusa, sono a carico dell’acquirente. Gli acquirenti, inoltre, dovranno assumersi l’onere, a proprie cure e spese, quindi, di rimuovere dai veicoli eventuali dispositivi ed insegne. Gli interessati devono presentare la loro offerta in busta chiusa e sigillata entro le ore 12 del 9 dicembre all’Ufficio Protocollo del comune di Castiglion Fiorentino, piazza del Municipio, 12.

Il bando integrale è pubblicato sul sito del comune di Castiglion Fiorentino nella sezione “bandi”: www.comune.castiglionfiorentino.ar.it .

“Ci affidiamo a questo modus operandi, che in passato ci è risultato utile, per rinnovare e ottimizzare il parco veicolare del comune riducendo costi di manutenzione e spese fisse per decine di migliaia di euro” afferma il vice sindaco con delega Patrimonio, Devis Milighetti.