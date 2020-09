Bandi di concorso a Cortona

L’Amministrazione Comunale di Cortona, nell’ottica di riorganizzazione della macchina amministrativa, informa i cittadini sui concorsi banditi negli ultimi mesi, al fine di assumere ulteriore personale.

Attualmente è attivo il bando di concorso per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 2 posti di collaboratore professionale tecnico operaio specializzato, categoria B, p.e. B3. Per partecipare alla selezione, è necessaria l’iscrizione online entro il 30 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni sull’iscrizione è possibile consultare il seguente link:

https://www.gestioneconcorsipubblici.it/cortona

Si segnalano poi tre bandi di concorso scaduti tra il mese di luglio e di settembre.

Il bando di concorso per n° 2 posti di Agente di Polizia Municipale categoria C, è scaduto lo scorso 27 luglio. Tale bando era precedentemente scaduto in data 10 aprile, ma è stato riaperto nel mese di giugno poiché l’intera procedura era stata bloccata dall’emergenza sanitaria. A giorni verrà pubblicato il provvedimento di ammissione dei concorrenti.

I due bandi di concorso scaduti nel mese di settembre sono i seguenti:

Concorso pubblico per soli esami per n° 2 posti di istruttore tecnico cat. C (scaduto il 18 settembre 2020)

Concorso pubblico per n° 5 posti di istruttore amministrativo contabile cat. C, di cui 1 con riserva (scaduto il 25 settembre 2020)

Alla pagina seguente, è sempre possibile restare aggiornati sui bandi di concorso:

http://www.comunedicortona.it/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/