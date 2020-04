Bando affitti, Ceccarelli: “Il Comune di Arezzo sa bene quanto ha in cassa, piuttosto si sbrighi”

“Il Comune di Arezzo sa benissimo quante risorse ha a disposizione per far uscire il bando per il sostegno agli affitti. Se parte delle risorse comunicate a suo tempo dalla Regione al Ministero sono state già impiegate, utilizzino subito quelle che hanno in cassa.

Il problema vero, semmai, è che se non si dà da fare e non si sbriga, invece di perdersi in polemiche inutili e sterili, ai suoi cittadini rischia di fare non solo un pesce di aprile, ma anche di maggio e giugno”. L’assessore a urbanistica e casa, Vincenzo Ceccarelli, replica seccamente alle dichiarazioni delle assessore aretine Nisini e Tanti sulle risorse regionali destinate al sostegno per le locazioni in questo momento di emergenza sanitaria.

“Con la delibera recentemente assunta – prosegue -, nonché con le linee guida definite insieme ad Anci, la Regione ha infatti creato le premesse perché i Comuni possano sfruttare da subito e per i soli prossimi tre mesi le risorse che erano state già assegnate per l’intero 2020 e che hanno già incassato. Il bando – continua – deve servire per fare una graduatoria aperta, che sarà soddisfatta immediatamente con le risorse disponibili oggi e successivamente integrata con quelle che stiamo lavorando per avere dal Governo e quindi, se Arezzo non fa il bando al più presto, provoca un danno certo agli aventi diritto. Colgo anzi l’occasione – conclude Ceccarelli – per chiedere agli amministratori aretini se, come stanno facendo molti altri Comuni toscani, pensa di aggiungere al bando, finanziato con risorse statali e regionali, risorse proprie”.