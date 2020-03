Bando per i contributi per l’erogazione di contributi economici ad enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro

A seguito del prolungarsi dell’emergenza del contagio da Covid19, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare al 30 aprile p.v. il bando per la concessione di contributi e di altri benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, senza scopo di lucro la cui scadenza era prevista per il 31 marzo.

Ricordiamo che possono presentare domanda: le associazioni iscritte negli appositi registri regionali delle associazioni di promozione sociale o del volontariato; le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale; le libere forme associative; le associazioni non riconosciute e i comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate da almeno n. 1 anno; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale; le persone fisiche residenti nel Comune che svolgano sul territorio comunale attività rispondenti alle finalità del presente regolamento senza conseguire ricavi; le associazioni sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva che non siano società sportive professionistiche, non perseguano fini di lucro, non abbiano atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica. Nell’home page del sito del comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it alla voce bandi e concorsi, nello spazio bandi è reperibile sia il bando stesso che tutta la documentazione necessaria compreso il modulo di domanda.