Bertolaso: “da ieri pronto a Perugia l’ospedale da campo dell’esercito. Solo il primo passo”

Pochi giorni fa Guido Bertolaso ha accettato l’incarico di consulente della regione Umbria per la gestione degli interventi emergenziali e ieri giovedì 12 novembre è stato inaugurato l’ospedale da campo a Perugia.

Queste le parole di Guido Bertolaso che spiega le motivazioni che lo anno spinto ad accettare l’incarico della Regione Umbria:

“Ho accettato a titolo gratuito l’incarico di consulente della Regione Umbria per la gestione degli interventi emergenziali in questa pandemia. Non bisogna perdere più tempo, perché in emergenza il tempo è il fattore più importante. Si è lavorato bene ma ora abbiamo già individuato una serie di nuove operazioni da mettere in campo con il piano di salvaguardia e solo se necessario. Davanti non abbiamo l’estate ma l’inverno e prepararsi bene immaginando scenari peggiori è saggio. Il gioco di squadra tra sanità e protezione civile che qui in Umbria si sta portando avanti è la soluzione vincente per affrontare la situazione.”