Bibbiena, 4 cantieri nel centro storico

Nel centro storico di Bibbiena sono in atto importanti lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione di immobili di grande importanza storica e logistica quali la casa comunale di Palazzo Niccolini e il Convento di san Lorenzo. A breve ne verranno attivati altri due, ovvero l’adeguamento antincendio del Teatro Dovizi e la messa in sicurezza del muro di Piazza Tarlati.

Il Sindaco di Bibbiena e il Vice Sindaco Matteo Caporali commentano: “Per il centro storico questo momento richiede ancora un po’ di pazienza, ma la posta in gioco è alta, ovvero un luogo di importanza strategica che sta per vivere una nuova Primavera di bellezza. La speranza è che tutto questo possa vedere la luce entro la stagione invernale. Tutto sta procedendo per il meglio e questo può essere un obiettivo raggiungibile. Ogni intervento ha un peso notevole sulla vivibilità e la ripresa delle attività culturali, sociali e commerciali del comune”.

L’investimento complessivo per questi quattro cantieri è di oltre 2 milioni e mezzo.

A Palazzo Niccolini, sede del Comune di Bibbiena, è in atto un complesso percorso di messa in sicurezza a livello sismico della struttura la cui conclusione è legata anche alla realizzazione della palestra di Viale Michelangelo che sorgerà proprio nell’attuale sede provvisoria del Comune.

Per San Lorenzo sono in atto lavori urgenti al tetto e al chiostro che consentiranno di non perdere una struttura che ha conosciuto il peso del tempo e dell’incuria e che sta vedendo la luce proprio grazie a questi lavori di “salvataggio” dell’intero complesso.

L’intervento al Teatro Dovizi riguarda degli adeguamenti necessari all’utilizzo stesso della struttura destinata ad ospitare spettacoli teatrali di qualità.

Il muro di Piazza Tarlati dovrà essere oggetto di un corposo lavoro di messa in sicurezza, trattandosi di un luogo di passaggio molto frequentato che conduce alla Biblioteca Giovannini.

Sindaco e Vice Sindaco concludono: “Siamo perfettamente consapevoli del disagio che certe situazioni apportano a residenti e commercianti, ma è chiaro che per un territorio come il nostro guardare al futuro è essenziale, soprattutto in questo momento. Questi quattro importanti cantieri cambieranno radicalmente la vivibilità del centro storico, la sua sicurezza, la sua capacità di essere centro di cultura, socialità e attrattiva turistica. Facciamo un appello al senso di appartenenza e alla sensibilità di tutti per riuscire anche in questa impresa”.