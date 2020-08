Bibbiena, Biblioteca Giovannini: in arrivo quattro nuovi scompartimenti tematici. Arrivati 10 mila euro dal Ministero

Turismo, digitale, alimentazione, arte e architettura. Questi saranno a breve i nuovi scompartimenti tematici che arricchiranno la Biblioteca Giovannini di Bibbiena.

Un’integrazione resa possibile da un finanziamento di oltre 10 mila euro ottenuto grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali sul sostegno all’editoria libraria sul quale Bibbiena ha fatto un progetto di qualità.

Francesca Nassini Assessora alla cultura commenta: “E’ stato premiato il nostro progetto fatto per andare incontro alle esigenze delle giovani generazioni e del territorio. Arricchire la Biblioteca comunale significa rafforzare un circuito di qualità a disposizione di ragazzi e famiglie. Questi quattro comparti erano meno forti all’interno della biblioteca e questo finanziamento ci consentirà di completare un percorso che già da tempo volevamo intraprendere”.

I fondi che arriveranno dal Ministero però serviranno anche per un altro importante progetto ovvero realizzare una piccola biblioteca per i bambini dell’Asilo Nido.

A questo proposito Francesca Nassini commenta: “Ritengo fondamentale questo nuovo progetto perché la lettura fatta ai bambini molto piccoli risulta di grande importanza per la loro vita futura. In questo modo le educatrici potranno “allenare” i bimbi anche molto piccoli all’ascolto con a disposizione materiale nuovissimo studiato appositamente per questa finalità. Bibbiena ospita una mostra del libro per ragazzi e vorrei poter creare un circuito più forte sulla lettura ad alta voce che coinvolga anche istituzioni italiane che su questo stanno lavorando da anni”.