Bibbiena, contagiato un bambino. Morto un anziano in una Rsa fuori comune

Nella consueta diretta Facebook del sabato sera, che il Sindaco di Bibbiena terrà per tutta la durata dell’emergenza sanitaria per interloquire con i propri cittadini, è stato fatto il punto sulla situazione del territorio di competenza.

Il primo cittadino innanzitutto ha parlato dei nuovi casi positivi al covid-19. A Bibbiena dai tamponi è emerso un nuovo caso, si tratta di un minore che comunque sta bene e si trova nella propria abitazione.

Ieri inoltre è deceduto un signore molto anziano originario di Bibbiena ma che non si trovava più in comune da diverso tempo ed era ricoverato in una Rsa sul territorio provinciale.

Il primo cittadino ha inoltre fatto il punto sui buoni spesa ed i pacchi alimentari. A ieri sono state 120 le richieste in tutte fatte presso l’ufficio del sociale del Comune di Bibbiena. Per questo il Sindaco ha espresso grande soddisfazione e sollecita a chi non lo avesse fatto e crede di avere i requisiti adeguati, di mettersi in contatto con gli sportelli preposti.

L’attività della Protezione civile comunale sta andando avanti a ritmo incalzante anche che sono state consegnate tutte le mascherine di protezione personale alle famiglie del comune.

Il Sindaco ha commentato: “Un grazie sentito a tutti i volontari che in questi giorni si sono adoperati senza riserve e senza orari affinchè l’operazione di consegna fosse fatta nei termini previsti e in maniera ordinata per raggiungere tutti i nuclei familiari del nostro territorio. Il loro apporto è stato determinante e credo che tutti noi dovremmo essere riconoscenti nei confronti di queste persone che con grande generosità hanno reso un grande servizio a tutta la comunità”.

Da domani sarà attiva l’ordinanza in riferimento all’obbligatorietà delle mascherine ogni volta che sia necessaria un’uscita dalla propria abitazione che comporti contatti con altri come esempio la spesa, farmacia e altro.