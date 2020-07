Bibbiena Sotto le Stelle: si parte

“Ripartiamo con orgoglio, ripartiamo in sicurezza. Bibbiena è una location unica in questo periodo perché consente di vivere l’estate, di far ripartire il commercio ma con il rispetto assoluto delle regole”. Queste le parole dell’Assessore alle Attività produttive Daniele Bronchi per lanciare l’iniziativa Bibbiena Sotto le Stelle 2020.

La manifestazione è nata dalla collaborazione tra l’Associazione Noi Che Bibbiena e Francesco Zampella Events e comprende 2 settimane di eventi, appuntamenti e incontri rivolti a tutti.

Daniele Bronchi commenta: “Abbiamo appoggiato le associazioni che ci hanno proposto questo calendario perché si tratta di realtà serie e solide che garantiscono il rispetto delle norme vigenti. Per noi aver dato il patrocinio e un concreto supporto logistico a tutto il percorso è stato un onore. Poter ripartire, anche se con le dovute precauzioni, è assolutamente importante”.

Lo spirito che anima il calendario di Bibbiena Sotto le Stelle è quello dell’unione tra le varie associazioni casentinesi nella bellissima cornice di Piazza Tarlati a Bibbiena che diventa un palcoscenico naturale di una rara bellezza.

La manifestazione avrà luogo a partire da Domenica 26 Luglio a Domenica 9 agosto.

Date le linee guida espresse dal governo e dalla Regione Toscana la maggior parte degli eventi saranno di tipologia “statica”, inserendo circa 200 sedie nella piazza, a distanza di sicurezza.

Questi gli eventi a partire dal 26 luglio 2020: