Bibbiena, tecnici di Nuove Acque al lavoro giovedì 14 maggio

Nuove Acque rende noto che giovedì prossimo 14 maggio è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Bibbiena.

Per consentire i lavori, dalle 8.30 alle 14.00 è prevista l’interruzione dell’erogazione idrica nel centro storico e in Via Mindria, Via Lippi, Via San. Rocco, via Poggetto Poderina, Via Mocareccia, Via Santa Maria, Via Turati, Via Paolo Borsellino, Via Vessa e strade adiacenti.

Durante la giornata, nelle suddette zone, si potranno verificare anche variazioni di pressione o brevi e momentanee interruzioni.

Ripristinando il servizio, si potranno verificare lievi casi di torbidità.