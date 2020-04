Bibbiena: tecnici Nuove Acque al lavoro mercoledì 22 aprile

Nuove Acque rende noto che mercoledì prossimo 22 aprile è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di via Mindria nel comune di Bibbiena.

Per questo motivo, dalle 8.30 alle 12.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nel centro storico, oltre che in via Mindria, via Lippi e scuola media di via Tarlati.

Durante la giornata, inoltre, potrebbero verificarsi variazioni di pressione o brevi e momentanee interruzioni anche nelle zone di Santa Maria, Coccaia, via Mindria, via Lippi, via Tarlati e vie limitrofe.

Al ripristino del servizio, potranno verificarsi momentanei fenomeni di torbidità dell’acqua di brevissima durata, che non andranno a pregiudicare la qualità dell’acqua distribuita.