Biblioteca Giovannini di Bibbiena: si riparte!

La Biblioteca Giovannini di Bibbiena riparte dopo il lockdown. Sono state, infatti, riaperte al pubblico le sale consultazione – lettura adulti e ragazzi, per consentire l’accesso agli scaffali in modo da poter scegliere direttamente i libri da prendere in prestito.

L’accesso alla Biblioteca, nei giorni ed orari indicati, continuerà ad essere programmato con l’obbligo di prenotare un appuntamento chiamando il numero 0575 530657 o inviando una mail a [email protected]

L’utente dovrà indossare mascherina per tutto il tempo di permanenza nella struttura e dovrà igienizzarsi le mani utilizzando l’apposita soluzione disinfettante posta all’ingresso della biblioteca. Potrà trattenersi nella biblioteca per un massimo di 30 minuti.

Sarà inoltre nuovamente consentita la lettura delle riviste e dei quotidiani posti all’ingresso della biblioteca: anche per accedere a questo servizio dovrà essere prenotato un appuntamento e dovranno essere rispettate le usuali norme (mascherina e disinfezione mani).

Il servizio fotocopie sarà consentito esclusivamente avvalendosi del personale addetto al front-office.

Non sarà quindi possibile utilizzare personalmente la fotocopiatrice né sarà consentito l’utilizzo delle postazioni pc ed internet.

L’Assessora Francesca Nassini commenta: “Con piacere annuncio questa parziale apertura dei servizi dopo l’emergenza sanitaria, aspettando ulteriori sviluppi a cui ci faremo, come in questo caso, trovare pronti. La cosa da evidenziare è però un’altra, ovvero il fatto che la nostra biblioteca ha continuato ad essere un punto di riferimento anche nei mesi di chiusura con il prestito a domicilio che ha coinvolto tantissimi cittadini di tutte le età ed intere famiglie. Uno sforzo importante per rimanere in contatto con le persone ed i giovani. La nostra biblioteca continua ad essere un punto di riferimento per la cultura del territorio, essendo un ambiente organizzato, silenzioso, dotato di tutte le nuove tecnologie che possono aiutare studenti e ricercatori. Grazie al lavoro fatto dagli addetti nei mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria, inoltre, oggi la biblioteca è ancora più fornita da titoli nuovi e aggiornati e da nuovi tipi di materiale librario”.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

MATTINO POMERIGGIO DA A DA A LUNEDI’ 10.00 12.30 CHIUSO MARTEDI’ 10.00 12.30 15.00 18.00 MERCOLEDI’ CHIUSO 15.00 18.00 GIOVEDI’ 10.00 12.30 15.00 18.00 VENERDI’ 10.00 12.30 CHIUSO SABATO 9.00 13.00 CHIUSO

Nel mese di agosto la Biblioteca sarà aperta solo la mattina dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.