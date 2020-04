Bimba uccisa, convalidato l’arresto del padre. Andrà in carcere. Lunedì l’autopsia

Il Gip del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha convalidato l’arresto del padre assassino di Levane.

Il giudice, comunica l’avvocato Nicola Detti, che assiste d’ufficio l’operaio bengalese, ha disposto la custodia cautelare in carcere appena uscirà dall’ospedale.

Lunedì si svolgerà l’autopsia sul corpo della figlioletta che il padre ha ucciso con una specie di roncola, usata nella cucina orientale, con cui ha tentato di uccidere anche il figlio di 12 anni che è riuscito a scappare rifugiandosi dai vicini.

L’uomo si trova in ospedale a Firenze. Ci è stato portato in seguito al trasferimento in carcere a Sollicciano. Veniva da un altro ospedale, quello della Gruccia dove era stato portato quando era stato ripescato dal pozzo in cui si era gettato per tentare il suicidio in seguito al delitto.

Ieri l’udienza di convalida, in videoconferenza, come ormai avviene in tempi di Coronavirus, in cui il bengalese non è stato in grado di parlare ed infatti l’interrogatorio di garanzia è slittato. Oggi la pronuncia del giudice.