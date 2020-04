Bimba uccisa, il padre non in grado di parlare nell’udienza di convalida

L’avvocato che lo assiste, Nicola Detti, ha avuto prima un breve colloquio con lui. E si è reso conto che l’operaio bengalese che ha tolto la vita alla figlia di 4 anni e tentato di uccidere l’altro figlio 12enne a Levane, non sarebbe stato in grado di partecipare all’udienza di convalida prevista per le 12 di oggi.

L’uomo dal carcere di Sollicciano è stato di nuovo trasferito in un ospedale di Firenze, dopo che nella casa circondariale ci era stato portato dall’ospedale della Gruccia, quando i vigli del fuoco lo avevano ripescato dal pozzo in cui aveva tentato il suicidio, in seguito al delitto.

L’avvocato lo ha comunicato in videoconferenza ed il pm non ha fatto opposizione. Anche il Gip ha riconosciuto il legittimo impedimento e si è riservato di decidere domani. Sia sulla convalida che sulla misura.