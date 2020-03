Bimbe rimaste sole per il Coronavirus, sindaco e Asl: “affidate a un parente”

“Sono stati affidati temporaneamente ad una parente i figli della donna di Montevarchi, ricoverata al San Donato di Arezzo.

La madre sta meglio e conta di tornare a breve al domicilio. Ringrazia tutta la comunità di Montevarchi e scrive ‘la solidarietà è uno dei buoni risvolti del COV-19’.

Le bambine già stamani sono state accompagnate a casa del familiare”.

Come comunica la Asl c’è un risvolto positivo nella vicenda che ha visto due minori di Montevarchi vivere un momento difficile, in quanto la nonna è deceduta a causa del Coronavirus e anche la mamma ne è stata colpita ed e’ ricoverata in ospedale. Le bimbe sono state sottoposte al tampone e devono comunque rimanere in quarantena.

Lo sviluppo positivo e l’accaduto è stato comunicato anche dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, con un video su Facebook