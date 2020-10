Bonus idrico Covid-19: la riapertura dei termini per la presentazione delle domande

Le risorse provengono per 46.537 euro da Nuove Acque e dal Comune di Arezzo che ha destinato per lo stesso obiettivo un ammontare pari a 43.000 euro

L’amministrazione comunale ha riaperto i termini per accedere alle agevolazioni, relative alle utenze del servizio idrico, destinate alle attività commerciali e artigianali, principalmente liberi professionisti e artigiani chiusi fino a giugno 2020, che hanno subito danni economici in conseguenza della chiusura dell’attività disposta per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il nuovo arco temporale per la presentazione delle domande va da giovedì 22 ottobre a venerdì 20 novembre. Le risorse provengono per 46.537 euro da Nuove Acque e dal Comune di Arezzo che ha destinato per lo stesso obiettivo un ammontare pari a 43.000 euro.

Sarà ancora un avviso pubblico a disciplinare la concessione delle agevolazioni. Il modello di domanda verrà reso disponibile sul sito web del Comune e attraverso la trasmissione di un’informativa alle associazioni di categoria e agli ordini professionali.