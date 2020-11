Book Delivery: consegna gratuita di libri a domicilio

CIVITELLA – Libri a domicilio consegnati gratuitamente. Nuova iniziativa della Biblioteca comunale di Civitella promossa dalla Rete Documentaria Aretina di cui fa parte.

Si chiama “Book Delivery” e vede la collaborazione con la Regione Toscana per fare in modo che, anche in questo periodo difficile e di chiusure, i cittadini abbiano l’opportunità di leggere.

Le Biblioteche della Rete Documentaria Aretina hanno infatti sospeso l’apertura al pubblico come previsto dal DPCM 3 novembre 2020 ma hanno attivato un nuovo servizio di prestito a domicilio effettuato in sicurezza. Il servizio è offerto gratuitamente a tutti i cittadini di Civitella in Val di Chiana e del territorio provinciale iscritti al servizio, con particolare attenzione per gli over 65 e per gli studenti universitari che necessitano di testi per lo studio.

Come attivare il servizio è semplice: verificare il titolo che interessa nel catalogo online arezzo.biblioteche.it ; contattare la biblioteca per mail o telefono ( [email protected] , 0575/445303) comunicando il titolo scelto. In pochi giorni sarà recapitato direttamente a casa e in modo gratuito. La riconsegna potrà essere fatta al momento che le biblioteche riapriranno al pubblico.

Il servizio prevede la consegna di libri di narrativa e saggi, sia per adulti che per bambini. Inoltre, prodotti multimediali in DVD, CD, Blu Ray e audiolibri.