Borghese a Tv Sorrisi e Canzoni: “non ero mai stato ad Arezzo, è bellissima”. Comanducci: “grande soddisfazione”

“Non ero mai stato ad Arezzo ed è bellissima”. Lo ha detto il noto chef Alessandro Borghese a Tv Sorrisi e Canzoni in una intervista video, sulla nuova stagione di 4 Ristoranti che vede una puntata girata anche qui in città. Intervista che anticipa quello che Borghese dice anche sul noto settimanale. In cui parla, come in questa clip video, anche dell’arte che caratterizza la bellezza della nostra città e della Giostra del Saracino.

A pubblicarla è stato l’assessore, nonché presidente della Fondazione In Tour, Marcello Comanducci, che dato che la stagione ripartirà il 23 aprile ha auspicato che la puntata su Arezzo vada in onda per ultima in modo da promuovere la città quando forse saremo fuori dal blocco.