Borgo Arnolfo, via libera del Consiglio Comunale al nuovo percorso

L’Amministrazione di San Giovanni Valdarno esprime soddisfazione per il nuovo scenario che si apre per l’ex Ospedale Alberti – Borgo Arnolfo

“Finalmente per l’area dell’ex Ospedale Alberti – Borgo Arnolfo si apre una prospettiva sicura che ne determinerà un nuovo inizio. Con l’approvazione di un atto di indirizzo avvenuta ieri all’unanimità in Consiglio comunale, su proposta della Giunta, vengono infatti sanciti tempi certi sul futuro di questa porzione di città:

un anno di tempo per trovare un acquirente in grado di presentare un progetto concreto per il recupero dell’area. Diversamente, se la ricerca dell’acquirente non andrà a buon fine, il Comune potrà procedere a ridisegnare l’area nell’ambito della nuova pianificazione urbanistica.

Un passaggio importante per il futuro urbanistico di quest’area, a ridosso delle mura del centro storico, da tempo tema centrale e strategico per l’Amministrazione e per l’intera comunità”. E’ quanto fa sapere la Giunta comunale di San Giovanni Valdarno a seguito dell’atto di indirizzo approvato durante la seduta consiliare di martedì 29 settembre.

“Quello raggiunto ieri è un risultato molto importante con cui una volta per tutte si delinea uno scenario concreto per l’area che dagli anni 2000, con il completamento del nuovo monoblocco ospedaliero, aveva posto la necessità di essere ripensata e riqualificata – dichiara Francesco Pellegrini, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e pianificazione strategica del Comune di San Giovanni Valdarno – Ricordo che negli anni passati l’eccessiva concentrazione volumetrica del vecchio ospedale, a cui con un’apposita variante al Piano regolatore regionale del comune ebbe seguito una riduzione del 30 per cento, risultava poco appetibile per gli operatori privati.

Borgo Arnolfo è una ferita aperta da troppo tempo nella nostra città, pertanto, con il via libera a questo atto, parallelamente con l’idea progettuale presentata alla città nel corso del Festival della Partecipazione organizzato dal Comune a gennaio scorso, andiamo nella direzione di favorire la rigenerazione urbana di quell’area trasformandola in un’opportunità di sviluppo per il nostro territorio.

Il tempo di un anno previsto dall’atto per la ricerca i un acquirente consentirà a chi è interessato di farsi avanti, anche alla luce del nuovo scenario socio-economico post Covid – conclude l’assessore Pellegrini – Nell’eventualità che questo non accada, il Comune sarà libero di poter ripianificare quell’area. In ogni caso scriviamo la parola fine a una situazione di stallo che per troppo tempo ha segnato quest’area, con l’auspicio che possa nel più breve tempo possibile tornare ad essere un pezzo di città a tutti glie effetti al servizio dei cittadini”.