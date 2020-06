Boyan Tenev rinnova con l’Amen Scuola Basket Arezzo. L’ala bulgara vestirà amaranto anche nella stagione 2020/2021

Il primo tassello del roster dell’Amen Scuola Basket Arezzo versione 2020/2021 è Boyan Tenev, confermato anche per la prossima stagione dopo l’ottimo rendimento dello scorso campionato.

Nella stagione 2019/2020, Tenev ha realizzato 14 punti di media a partita con un high score in campionato di 25 contro Prato e di 39 in Coppa contro Agliana, ai punti il numero 13 dell’Amen ha abbinato anche 4,5 rimbalzi. Nel corso della stagione Tenev si è distinto come uno dei migliori tiratori da 3 punti del campionato, infiammando in più di una occasione il pubblico del Palasport Estra. Queste qualità, oltre alle doti umane di Boyan, hanno portato la Società amaranto ad una rapida chiusura della trattativa mettendo così la prima pedina nello scacchiere di coach Milli per la stagione 2020/2021.

Soddisfatto il Presidente Mauro Castelli: “Sono molto contento di questa conferma della squadra della scorsa stagione, mi è piaciuta molto la determinazione di Boyan che mi ha detto di non aver finito il proprio lavoro qui da noi e di essere pronto ad esprimersi al meglio dopo un periodo di adattamento al campionato italiano e dimostrare di essere pronto a ripagare sul campo la nostra fiducia”. In attesa di conoscere maggiori informazione anche sulle date di svolgimento del prossimo campionato di Serie C Gold, l’Amen Scuola Basket Arezzo ha con Boyan Tenev il primo nome ufficiale sul roster 2020/2021.