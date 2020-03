Buoni spesa e aiuti alle famiglie. Contro le nuove povertà per il Coronavirus

Pubblichiamo la tabella con i contribuiti erogati ai Comuni aretini per combattere le difficoltà economiche, accentuate anche dall’emergenza Coronavirus. Lavoro interrotto, stipendi in sospeso, attese per la cassa integrazione.

tabella

Con il decreto del 28 marzo scorso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha anticipato 4,3 miliardi ai Comuni, che potranno usare subito. Sono le risorse del Fondo di Solidarietà, la cui erogazione era prevista a maggio. Risorse quindi anticipate.

Denari ai quali si aggiungono i 400milioni di euro previsti con un’ordinanza dalla Protezione civile nazionale che consentiranno alle amministrazioni comunali di erogare, a singoli e famiglie in maggiore difficoltà, buoni spesa per comprare non solo alimentari ma anche generi di prima necessità. Saranno distribuiti a breve da enti terzi e associazioni di volontariato.