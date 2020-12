BuonIdea di Natale: 107 esercizi commerciali hanno aderito al progetto

Sono stati ufficialmente pubblicati sul sito del Comune di Bibbiena (www.comunedibibbiena.gov.it) i due bandi relativi ai Buoni spesa e ai nuovi BuonIdea di Natale rivolti alle famiglie più fragili.

I cittadini potranno fare domanda anche per entrambi fino al 7 di dicembre. L’ufficio stilerà una graduatoria in base alla quale verranno emessi i buoni per acquisto di beni alimentari.

A questa iniziativa, che organizza e eroga fondi provenienti dalla Stato, l’Amministrazione comunale ha deciso di emettere un altro bando da 30 mila euro complessive da bilancio proprio, che riguarda invece l’acquisto di beni non alimentari.

L’iniziativa, presentata qualche giorno fa da Francesco Frenos, Assessore al sociale e da Daniele Bronchi Assessore alle attività produttive, ha avuto un’adesione inaspettata da parte dei commercianti: sono ben 107 esercizi che hanno deciso di dare la propria disponibilità ad accettare i BuonIdea.

Francesco Frenos Assessore al Sociale commenta: “Il bando BUONIdea è stato fatto appositamente per dare un impulso positivo al commercio e insieme per sostenere le famiglie in difficoltà che per Natale potranno accedere a questi due tipologie di contributi ovvero i buoni spesa e i buoni per acquisti non alimentari. Questa azione va a rafforzare tutte le iniziative che l’amministrazione ha messo in campo nei confronti di artigiani e commercianti nei mesi scorsi, le 6 azioni diventano 7. Nella giornata internazionale del dono credo che questa sia una bellissima notizia”.