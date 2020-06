Cade in un dirupo mentre cerca funghi, ferita 70enne

Infortunio nel pomeriggio, attorno alle 16,30,in un bosco del Casentino per una donna di 70 anni.

Inviata ambulanza infermierizzata di Subbiano, elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco ( che hanno a loro volta inviato il loro elicottero Drago), il soccorso alpino e le forze dell’ordine per soccorrere infortunata in luogo impervio caduta in un dirupo da 3 metri circa mentre cercava funghi.

Dopo recupero difficoltoso da parte dei vvff e soccorso alpino la paziente e’ stat consegnata al Pegaso 2 per poi essere centralizzata al ps de Le Scotte di Siena in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.