Incidente in una piscina privata oggi alle 15.30 in loc. La Nave a Castiglion Fiorentino.

Un uomo di 72 anni è caduto in una piscina vuota, da un’altezza di tre metri circa riportando trauma cranico commotivo ed amnesia retrograda.

Intervenuta ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino e Pegaso 1 che però non ha caricato il paziente perche’ febbrile e non trasportabile con l’elisoccorso. Il paziente è stato quindi portato in ambulanza in codice rosso all’Ospedale Le Scotte di Siena