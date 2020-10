Cambia l’orario del Percorso Espositivo “I Colori della Giostra”

Le sale, poste a piano terra di Palazzo Comunale (Piazza della Libertà 1), sono state riaperte al pubblico lo scorso 6 agosto dopo i lavori di implementazione e digitalizzazione che hanno visto la struttura arricchirsi di elementi multimediali e immersivi in un viaggio interattivo alla scoperta della Giostra del Saracino.

Dopo due mesi dall’inaugurazione del nuovo progetto che ha visto la presenza di 1.800 visitatori, dal 5 ottobre al 10 novembre il percorso resterà aperto dal giovedì al lunedì con orario 10,30/13,30 14,30/17,30 (chiusura settimanale nei giorni di martedì e mercoledì).

Si ricorda che per tutti i residenti nel comune di Arezzo è prevista una tariffa ridotta di 3 euro per l’accesso (biglietto intero 5 euro). Ingresso ridotto anche per under 16 e over 65 anni e gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Un’occasione per vivere le emozioni della Giostra del Saracino attraverso gli oggetti simbolo, i costumi dei protagonisti che prendono vita attraverso la realtà aumentata, la storia, i video immersivi che trasportano direttamente in Piazza Grande, le lance d’oro uniche e preziose fino a sperimentare l’emozione di scendere sulla lizza cimentandosi virtualmente contro il Buratto Re delle Indie.

Infine il bookshop nel quale il visitatore potrà trovare la linea ufficiale di merchandising prodotta grazie alla collaborazione con la Fondazione ArezzoIntour – Discoverarezzo ed una linea di pezzi unici che esaltano la mestria degli artigiani del nostro territorio.