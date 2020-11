Campagna vaccinazione antinfluenzale, Galletti (M5S): ” la Toscana è pronta la giunta regionale risponda”

Irene Galletti, Capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio Regionale interviene sulle varie segnalazioni che denunciano una carenza di dosi di vaccino antinfluenzale a disposizione in Toscana e annuncia un’interrogazione urgente. “Dosi insufficienti a coprire la domanda e poca informazione sui vantaggi che la campagna di vaccinazione antinfluenzale porterebbe, anche nella lotta al Covid-19” lo sottolinea Irene Galletti in una nota inviata la stampa. Queste sono solo alcune delle considerazioni contenute in un’interrogazione urgente, presentata a chiarimento dell’attuale situazione e a cui Simone Bezzini, neo Assessore alla Sanità della Giunta Giani, dovrà rispondere nella prossima seduta d’aula.

“Qualcosa non sta funzionando – precisa Galletti – la carenza di vaccini, fatto grave di per sé, è una notizia che sembra trovare conferma in alcuni articoli di stampa e da numerose segnalazioni che ci giungono dagli operatori sanitari – commenta la pentastellata – e considerate l’emergenza sanitaria e il fatto che la Regione sta facendo una campagna di raccomandazioni a vaccinarsi per tutti, la questione si fa ancora più preoccupante. Questo perché una campagna di vaccinazione antinfluenzale poteva alleggerire il carico di lavoro dei presidi sanitari toscani, lasciando più risorse a disposizione per la lotta al Coronavirus”.

“Se queste voci trovassero conferma – osserva la capogruppo – in qualche modo sarebbero state disattese anche le linee guida emanate dal Governo, che su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico aveva raccomandato un’ampia campagna vaccinale, proprio per scongiurare i sovraffollamenti degli ospedali. E questo sarebbe grave.”

“Per queste ragioni credo che sia giusto e doveroso che la Giunta Regionale ci dica se la Toscana è pronta ad affrontare la prossima ondata influenzale che andrà a sommarsi con gli effetti della pandemia in atto, se riuscirà a soddisfare la richiesta degli aventi diritto, e quali altri strumenti, indicati dal Governo e propri, saranno messi in campo per mettere in sicurezza i cittadini e gli ospedali toscani. ” Conclude Irene Galletti.

