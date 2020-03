Campaldino tennis da il via alla raccolta fondi per l’ospedale di Bibbiena

Al via la raccolta fondi per l’ospedale di Bibbiena, il presidente dell’Unione dei Comuni Remo Ricci: “Aiutiamo anche la sanità del nostro territorio”. La Campaldino Tennis di Poppi, in questo momento di grande emergenza nel quale tutto il paese è impegnato a contrastare il diffondersi del Covid-19, vuol essere da supporto alle istituzioni e in particolare al mondo sanitario in prima linea in questa difficile e inedita battaglia. Sempre vicina alla gente e in particolare ai giovani e alle loro famiglie, l’associazione ha organizzato una raccolta di fondi per l’acquisto di materiale sanitario da mettere a disposizione del reparto di rianimazione del nostro Ospedale del Casentino e degli operatori sanitari impegnati nel primo soccorso. “E’ una bellissima iniziativa, invito i cittadini a partecipare e a dare un contributo, che anche se piccolo può rivelarsi utile ad aiutare il nostro sistema sanitario e il nostro ospedale. In questo momento data l’emergenza, c’è bisogno di noi”.

Chi vorrà, potrà fare una donazione usando il seguente Iban: IT95I0311171580000000011064 intestato a U.P. Campaldino Poppi con la causale “aiutiamo il nostro ospedale” Oppure utilizzando Pay Pal e la seguente email: [email protected]

A supportare DI questa iniziativa, nell’anno in cui si celebra il 55° anniversario dalla fondazione societaria, sarà possibile inviare al periodico CasentinoPiù una foto con un cartello e la scritta dello slogan dell’iniziativa: #aiutiamoilnostrospedale Facciamo vedere che cuore grande hanno i casentinesi.