Campi estivi al via, oltre 4500 posti. Attivi fino al 31 agosto

“Oggi ad Arezzo prendono il via i campi estivi. Il periodo sarà da ora fino al 31 agosto, l’offerta complessiva sarà di oltre 4500 “posti” per bambini e bambine, il comune sosterrà tutte le famiglie con un contributo del 30% oltre ad aver messo a disposizione gratuitamente 17 edifici scolastici – ha scritto in un post l’assessore Tanti.

Le associazioni coinvolte sono 25 e i “campi’ sono in tutto il territorio comunale. È stato un lavoro molto impegnativo, un grazie di cuore alle associazioni e all’ufficio scuola.

Abbiamo fatto un grande investimento anche economico ma sono veramente orgogliosa che Arezzo abbia raggiunto questo risultato. Lo abbiamo fatto tutti insieme e abbiamo garantito una risposta potenziale numericamente imponente e qualificata sotto il profilo della sicurezza sanitaria che riusciamo a garantire”.