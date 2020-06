Caneschi: “torniamo a far giocare i bambini nei parchi”

Dichiarazione di Alessandro Caneschi, consigliere comunale e Segretario comunale Pd Arezzo

L’altalena “sigillata” con il nastro segnaletico bianco rosso rappresenta al meglio l’Amministrazione Ghinelli. Una vocazione ossessiva per il controllo che, dopo l’obbligo eccessivo dell’uso delle mascherine per tutti, arriva a negare ai bambini il diritto al gioco in un’area verde pubblica. Il buon senso permette di vedere che un bimbo alla volta può salire sull’altalena senza dimenticare che la Regione Toscana con l’ordinanza 60 del 27 maggio ha dato la possibilità, con alcune giuste precauzioni, di rimettere a disposizione le aree di gioco attrezzate per i bambini all’interno dei parchi pubblici.

Sono passati 10 giorni e ad Arezzo queste zone sono ancora recintate. Per di più in malo modo: nastro rosso e transenne da strada. Difficile capire se sia più pericoloso il giocare o i meccanismi utilizzati per vietarlo.