“Canta fino alla stelle”, al via il corso di canto di Alessandra Cartocci

La vocal coach Alessandra Cartocci inaugura il corso di canto presso la Libera Accademia del Teatro. L’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre quando, dalle 16.00 alle 19.00, la storica scuola aretina ospiterà la lezione d’apertura di “Canta fino alle stelle” che accompagnerà gli allievi iscritti a scoprire e valorizzare le potenzialità della loro voce.

I nove incontri del corso sono in calendario con cadenza mensile fino a domenica 9 maggio e saranno accomunati dall’obiettivo di insegnare le tecniche, gli strumenti e gli esercizi per utilizzare l’intera estensione vocale con un timbro potente e squillante, con un percorso di crescita individuale adatto a persone di ogni livello tecnico, dagli amatori ai professionisti. «La voce è un patrimonio che ogni persona ha a propria disposizione – spiega Cartocci, – dunque l’obiettivo del corso è di permettere ad ogni allievo di conoscere e di utilizzare al meglio questo patrimonio».

Il corso di canto rappresenta un appuntamento tradizionale della programmazione della Libera Accademia del Teatro che, dal 1999, fa affidamento sulla collaborazione con Cartocci per la preparazione vocale e la formazione musicale di adulti, ragazzi e bambini. Questa docente è oggi una vocal coach impegnata in tutto il mondo attraverso lezioni dal vivo e on-line che hanno coinvolto migliaia di allievi a cui viene proposta una metodologia d’insegnamento strutturata attraverso uno stimolante lavoro per sviluppare e controllare tutti gli aspetti collegati alla vocalità (quali postura, respirazione e fonazione).

Il percorso formativo proposto ad Arezzo prevede due livelli che hanno entrambi registrato il tutto-esaurito in termini di iscrizioni, con un primo anno di lezioni che sarà seguito da un secondo anno di specializzazione riservato a chi ha già frequentato una passata edizione. «Il timbro vocale – aggiunge Cartocci, – è diverso in ognuno di noi ed è come un’impronta digitale che svela chi siamo davvero: questo corso permetterà di scoprirlo e di usarlo per rivendicare il diritto ad esprimersi in piena libertà».