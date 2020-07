Capitan Castelli chiude le conferme dell’Amen Scuola Basket Arezzo. Il numero 34 amaranto è l’ultimo senior a disposizione di coach Milli

Con la conferma del capitano Claudio Castelli si chiude il pacchetto dei sette senior previsti da regolamento nella rosa 2020/2021 dell’Amen Scuola Basket Arezzo.

Da sempre con la maglia della città cucita addosso, ha fatto parte assieme a Cutini e Giommetti del gruppo che ha portato l’Amen Scuola Basket Arezzo in Serie C Gold dalla Serie D. Gladiatore in campo è stato spesso il trascinatore nei momenti caldi delle partite riuscendo in più di una occasione a dare la scossa al resto della squadra. Nel campionato appena concluso ha avuto il proprio high score nella gara di Castelfiorentino, dove all’esordio nella nuova realtà della Serie C Gold ha segnato 13 punti.

Le parole del capitano amaranto: “Sono felice di continuare con la prima squadra anche per il prossimo campionato. Sono passati ben 20 anni dalla prima volta che sono entrato in palestra e guardandomi indietro rimango sempre incredulo del percorso che ho fatto. Ho vissuto dei momenti bellissimi come la vittoria dei due campionati (Serie D e Serie C ), ho conosciuto persone fantastiche e giocatori fenomenali, ho visto crescere ragazzi che ora sono diventati uomini e compagni di squadra, ho riso, ho pianto, ho esultato, ma la soddisfazione più grande è stata quella di diventare il capitano della squadra della mia città e la vicinanza dei ragazzi più piccoli che ti ammirano come i grande giocatori. Con la solita grinta e passione darò tutto me stesso per un altro anno per cercare di avere altri momenti bellissimi per questa società e per questa maglia! Sempre forza SBA!”

Claudio Castelli indosserà la maglia numero 34 dell’Amen Scuola Basket Arezzo.