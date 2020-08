Capolona riparte con gli eventi

Capolona riparte. Dopo un lungo periodo di stop, dettato dall’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Francesconi ha condiviso insieme a tutte le associazioni del territorio un modo per ripartire in sicurezza, per non restare completamente fermi. Alcuni degli appuntamenti fissi del calendario estivo sono stati annullati, ma già dalle prossime settimane sono in programma eventi in cui sarà possibile garantire la sicurezza a tutti i partecipanti.

“Questo 2020 ci ha profondamente segnato, cambiando le nostre abitudini, il nostro stile di vita e il modo di vivere la collettività. Purtroppo anche nella nostra comunità la pandemia ha influito molto nelle varie attività e nella vita delle associazioni” – commenta il sindaco Mario Francesconi.

“Ci siamo dovuti fermare e riflettere su come poter ripartire e su come poter garantire la sicurezza per tutti i nostri cittadini. Abbiamo fatto vari incontri con le associazioni del territorio e insieme abbiamo deciso di annullare alcuni degli appuntamenti fissi che andavano a formare il calendario estivo del nostro paese. Ma, nonostante tutto, abbiamo al tempo stesso deciso che non potevamo fermarci completamente, senza cercare di dare un segnale positivo e di speranza. Abbiamo quindi deciso di organizzare eventi in cui potevamo garantire la sicurezza a tutti in maniera assoluta, modificando e trasformando gli appuntamenti, rendendoli congrui al periodo storico che stiamo vivendo. Una comunità è viva se le associazioni la rendono tale, se i cittadini si sentono parte di qualcosa e la vita ne paese viene vissuta con partecipazione e condivisione, quindi anche se dovremmo rispettare protocolli nazionali e regole specifiche, abbiamo deciso di ripartire” – conclude Francesconi.

Gli fa eco l’assessore alla cultura, sport e associazioni, Gianluca Norcini che esprime la propria soddisfazione: “Vorrei ringraziare tutte le associazioni che si sono impegnate e che hanno partecipato alla realizzazione di queste giornate condividendo insieme all’amministrazione comunale una grande voglia di ripartire e di far tornare la nostra comunità a vivere nel pieno rispetto delle misure sanitarie e nonostante le grandi difficoltà del momento. Abbiamo deciso fin dall’inizio del lockdown di essere vicini alla popolazione, attraverso i social e insieme al volontariato locale che ha svolto un lavoro egregio e di grande valore. In questo momento però c’è bisogno di ripartire, di uscire e di far tornare a tutti la voglia di rivivere il proprio paese, ecco perché abbiamo insistito e fortemente voluto che dal mese di agosto nel nostro territorio ci fossero iniziative culturali, musicali e sportive. Il virus sappiamo benissimo quanto possa essere pericoloso, lo abbiamo visto e lo abbiamo toccato con mano, ma nel rispetto delle norme non potrà fermare la nostra voglia di vivere e di sentirci parte della nostra comunità”.

Ieri, sabato 1° agosto, si è svolto il primo evento in collaborazione con l’Ecomuseo del Casentino nella splendida cornice delle Pieve di Cenina. Nei prossimi giorni uscirà il calendario completo degli eventi estivi capolonesi, che riguarderanno principalmente i mesi di agosto e settembre. Le varie iniziative saranno organizzate nel pieno rispetto delle norme anti-covid.