La Cappella Bacci e gli altri musei statali di Arezzo, archeologico e medievale, ripartiranno dal primo luglio.

Il termine ultimo della chiusura infatti è il 30 giungo. Lo ha comunicato il sindaco Ghinelli.

Nei giorni scorsi avevamo parlato con il direttore del museo archeologico, Maria Gatto, che ci aveva spiegato come fosse in corso una riorganizzazione per garantire visite in sicurezza. E come fosse allo studio una app per anticipare ai visitatori l’esperienza del museo.